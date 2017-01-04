На 10-15 градусов похолодает в Челябинской области 5 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До минус 21 градуса прогнозируют синоптики предстоящей ночью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию ГУ МЧС по Челябинской области.

«В ночь на 5 января в регионе ожидается минус 16-21, в южных районах – 10-15 градусов. Днем в четверг будет 10-15 ниже нуля, в низинах – до 18 градусов», – говорится в сообщении.

В течение суток возможны небольшие и умеренные снегопады, слабые метели, на отдельных участках дорог не исключен гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, отдельные порывы 11-16 метров в секунду.

Напомним, температура воздуха днем во вторник была минус 1-4, минувшей ночью – 4-9 градусов.

По информации Гидрометцентра РФ, западно-восточный перенос воздушных масс, благодарю которому погода новогодней ночью оказалась теплой на большей части страны, уступил место восточному процессу, который будет способствовать усилению морозов в Сибири, на Урале и значительной части ЕТР.