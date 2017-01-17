ВНИМАНИЕ. Для 4 городов Челябинской области повышена степень опасности НМУ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Неблагоприятные метеоусловия в четырех городах Челябинской области обострились – на территории областного центра, Карабаша, Магнитогорска и Коркино объявлена вторая степень опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинский Гидрометцентр.

Слабый ветер неблагоприятного направления, который сохранится в этих городах как минимум до 19.00 вторника, 17 января, не сможет разогнать дымку в приземном слое атмосферы.

Жителей просят использовать индивидуальные маски или респираторы типа «лепесток», как можно чаще принимать душ и делать обтирание. А также пить много воды, молока, чая или кофе с молоком.

Рацион питания во время НМУ не должен включать в себя слишком соленые, жирные и трудно усвояемые блюда. Чтобы помочь своему организму, в это время можно перейти на усиленный прием витаминов А, В, С, а также по назначению врача можно принимать отхаркивающие средства, био- и иммуностимляторы.

Сегодня также нельзя сжигать мусор, работать с краской. Необходимо минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное пыление и загрязнение атмосферного воздуха.