Рекультивация Коркинского разреза: как это будет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Рекультивацию крупнейшего в Европе угольного разреза – в Коркинском районе Челябинской области – обсудили в рамках масштабного круглого стола, посвященного локальным проблемам экологии. Проект «запечатывания» дымящего котлована и превращения его в пруд с помощью «хвостов» Томинского ГОКа признали единственно возможным решением. Подробнее – в материале Агентства новостей «Доступ».

Общественная палата Челябинской области собрала за одним столом представителей власти, профильных надзорных органов, ученых, федеральных экспертов, общественников – всего более 50 человек. Они обсудили самые насущные проблемы экологии – квотирование челябинских заводов, закрытие и рекультивацию городской свалки, а также экологическое образование в регионе. Кульминацией встречи стал разговор о Коркинском разрезе, который уже много лет представляет реальную угрозу для здоровья жителей поселка Роза и близлежащих поселений, в том числе областного центра.

Еще пять лет назад президент РФ Владимир Путин требовал решить проблему, но для региональных властей и собственника выработок задача оказалась непосильной. Осенью 2016 года в рамках экологического аудита Томинского ГОКа специалисты Уральского горного университета предложили выход: рекультивировать разрез обезвоженными хвостами будущей обогатительной фабрики. Хвосты (отходы руды после извлечения из нее ценных компонентов) представляют собой нефильтрующий и плохо размываемый суглинок. Для сгущения хвостов обогащения будут применены лучшие технологии и оборудование мировых лидеров из России, США, Канады и Финляндии.

Техническую возможность и экологическую безопасность этого процесса проанализировал Санкт-Петербургский горный университет. И подтвердил, что материалом на основе хвостов после сгущения можно запечатывать подземные полости, перекрывая доступ кислорода к выходам угольных пластов. Тогда эндогенные пожары прекратятся. Тот же материал подходит для укрепления бортов разреза и остановки оползневых процессов.

«Когда мы говорим о необходимости рекультивации, мы предполагаем полную ликвидацию разреза. То есть мы говорим о комплексном решении проблемы, не локальном – ликвидировать пожары, а именно комплексно оценивая всю горную выработку, трудоустройство местных жителей, судьбу прилегающих к разрезу зданий», – говорит директор управления экологии, охраны труда и промбезопасности РМК Наталия Гончар.

Она отметила, что в рабочие группы по координации и организации работ вошли представители нескольких десятков ведомств, начиная от федеральных министерств и заканчивая региональными надзорными органами, районными администрациями и другими организациями, такими как РЖД, Росавтодор, Челябэнерго.

«Для нас экологичность производства является неотъемлемой частью стратегии развития. Напомню, что в конце прошлого года состоялось заседание Общественной палаты РФ, на которой также обсуждался этот вопрос. Присутствовал министр экологии РФ Сергей Донской, и в качестве рекомендации поступило предложение этот вопрос дополнительно осветить в рамках работы Общественной палаты Челябинской области. Усилить работу по информированию общественности. Сейчас у нас работает официальный сайт tomgok.ru. Здесь есть вся актуальная информация о статусе проекта, а также детально прописаны ответы на все фобии и страхи по поводу», – отметил вице-президент РМК Дмитрий Говоров.

Довольно эмоционально, но убедительно прокомментировал рекультивацию московский журналист, автор документального проекта о проблеме поселка Роза Тимофей Боженов. Он считает, что предложение РМК – единственно возможное и реальное.

«На самом деле, мы все тут собрались, чтобы попросить Томинский ГОК закопать эту яму в Коркино. Мы, конечно, могли бы специально построить завод по производству бетона, но в обозримом будущем бюджета на такие траты нет. Да и не решит он проблему. А РМК посчитал, что вложения в рекультивацию приведут к удорожанию проекта Томинского ГОКа, тем не менее, компания готова идти на это. Поэтому мы должны быть рады и благодарны», – отметил спикер.

Планируется, что в ходе рекультивации разрез будет заполнен закладочным материалом в объеме 500 млн кубических метров до уровня 140 метров от поверхности. Выше этого уровня разрез будет заполнен водой. На исполнение этих работ, по данным разработчиков технологии, уйдет 23 года, и к 2040 году на месте чадящего котлована должен образоваться большой пруд.

Эксперты уверены: рекультивация карьера значительно улучшит экологическую ситуацию в регионе. И Общественная палата России, и Общественная палата Челябинской области дали официальное «добро» на многолетний, очень дорогой (на рекультивацию нужно 30 млрд рублей, еще 10 – на переселение с бортов карьера примерно шести тысяч жителей поселка Роза. – Прим. АН «Доступ»), но экологически безопасный процесс.

«Я внимательно изучал документы, собирал ученый совет, и поверьте, это не просто не дилетантство, это элита экологической мысли. Я хочу сказать, что "хвосты" Томинского ГОКа – это великолепная идея, она должна быть реализована! И слава Богу, что РМК согласилась поддержать проект, иначе проблема Коркинского разреза не была бы решена вообще», – прокомментировал вопрос председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин.