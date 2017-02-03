ВАЖНО. Без смога, свалки и запаха гари: Общественная палата Челябинской области дала старт мероприятиям Года экологии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Смог стал нашим антибрендом, Коркинский разрез – евроазиатской язвой, а челябинская свалка – поводом для грустных шуток и поправок в бюджете. Собираться, чтобы обсудить, поспорить, найти виновных в плохой экологии на Южном Урале – дело настолько обыденное, как и НМУ второй степени в январе 2017 года. Другое дело – не просто напоминать, что есть проблемы, а на официальном уровне, вместе с людьми, которые действительно принимают решения и вершат судьбу области, находить выходы из сложившейся ситуации. Именно такая встреча прошла в пятницу, 3 февраля, в ЧелГУ. Общественная палата Челябинской области собрала за круглым столом представителей власти, профильных надзорных органов, ученых, федеральных экспертов, общественников – всего более 60 человек – которые определились с конкретными планами на 2017-2019 годы. Продолжительную, но очень интересную беседу, без политики, демагогии и скандалов выслушал корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Челябинская область – развитый промышленный регион. Обратная сторона медали – экологические проблемы. Ежедневно в СМИ и соцсетях пишут о смоге и неприятном запахе. Активисты создают петиции, жалуются в прокуратуру, пишут обращения в Общественную палату. Поэтому региональным властям нужны принципиально новые полномочия, кнут и пряник для промышленных предприятий, решение проблем с Коркинским разрезом и городской свалкой», – заявил председатель Общественной палаты региона Олег Дубровин, открывая заседание круглого стола.

ДЛЯ ЗАВОДОВ РАССЧИТАЮТ КВОТЫ

Если в Москве в 95% случаев источником смога является транспорт, то в Челябинской области – промышленные предприятия. При НМУ они должны снижать выбросы на 20-25% и вплоть до полной остановки оборудования. Но мало кто из них это реально делает, в результате чего город накрывает дымовой купол. Впрочем, как отметил заместитель министра экологии Челябинской области Андрей Новоселов, по сравнению с 2005 годом ситуация в областном центре значительно улучшилась: если с 1992 по 2005 год в городе выбрасывалось, в среднем, 310 тыс. тонн загрязняющих веществ, то уже в 2015 – вдвое меньше – 140 тыс. тонн.

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«Выбросы сократились, теперь надо искать новые инструменты. После того, как президент Владимир Путин поддержал экологические инициативы губернатора Бориса Дубровского, мы готовимся внедрять новые подходы к охране воздуха», – заявил чиновник.

Речь идет о так называемом квотировании. Для каждого предприятия Минэкологии определит абсолютную величину концентраций загрязняющих веществ, которая не должна быть превышена в жилой зоне Челябинска. Общее воздействие всех предприятий в любой точке по любому веществу не должно превышать 1 ПДК.

«Специалисты Минэкологии уже встретились с представителями крупных предприятий, чтобы выяснить, насколько их выбросы отличаются от квот, которые они фактически получат, чтобы руководители уже сейчас рассматривали, какие изменения нужны будут в технологиях, системах очистки. Возможно, нужно будет выносить часть производств. И когда законы изменятся, будет разработан график ежегодного понижения выбросов. Нужно понимать, что это серьезные затраты и работа», – говорит замгубернатора Олег Климов.

Сейчас профильное министерство готовится инициировать изменения в законах. «Это наша первая задача. Потому что три основных элемента – сводные расчеты, квотирование, системы мониторинга, основанные не просто на наблюдениях, а на выявлении конкретных источников загрязнения – пока законодательно не оформлены. А понятие квоты даже методически не зафиксировано», – говорит Новоселов.

Реализовать данное направление планируют не позднее октября 2017 года. Именно с этого времени квотирование выбросов станет официальным, полноправным инструментом снижения выбросов.

СВАЛКУ ЗАКРОЮТ В 2018 ГОДУ

Рекультивация челябинской свалки обойдется в 1 млрд рублей. Об этом заявил заместитель главы Челябинска Юрий Параничев. Он отметил, что новый полигон будет базироваться в 40 километрах от областного центра, возле поселка Чишма.

«И это будет не свалка с чайками, вонью и бомжами. По современным требованиям полигон – это сложное инженерное сооружение. Мы изучали проекты в других городах, туда можно в лаковых туфлях заходить и не испачкаешься. Так должно быть и у нас», – сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

По словам первого замминистра экологии Челябинской области Ирины Хариной, нынешняя свалка точно закроется не позднее 2018 года.

«В этом году планируется провести конкурс по проектированию городской свалки. На эти цели выделено 100 млн рублей из областного бюджета. А так как этот процесс достаточно долгий, требующий прохождения экспертиз – экологических, строительных, – то мы планируем окончательный результат по проектированию получить в 2018. Как только получим проект, свалка сразу закроется. И уже подана заявка в федеральную программу "Охрана окружающей среды", по результатам которой рекультивация включена в проект "Чистая среда"», – отметила Харина, добавив, что на разработку проекта рекультивации действующего полигона уйдет 22 месяца.

Что касается Коркинского разреза, то общественники и активисты из районов – уже экологически подкованные по сравнению с прошлыми годами – интересовались не только экологическими моментами многолетнего процесса, но и экономическими, и социальными последствиями.

РМК предлагает около десяти лет заполнять карьер пульпой, которая будет бетонировать дно и трещины, откуда выходят наружу эндогенные пожары. Затем будет проведено укрепление бортов и яму наполнят водой. Таким образом, на месте гигантской дымящей дыры должно появиться искусственное озеро, которым можно будет любоваться через 23 года – в 2040-м.

«Я считаю, что сегодня был очень интересный круглый стол, были подняты вопросы, которые волнуют не только Челябинскую область, но и Россию. Есть позитивные сдвиги, мне понравились профессиональные диалоги регионального министерства», – прокомментировал итоги председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин.

Олег Дубровин заключил, что все предложения, которые сегодня обсуждались, будут переданы региональным и федеральным властям, в профильные министерства, ведомства и организации. «Мы выслушали экспертные мнения, обсудили три глобальных вопроса и не скатились в демагогию. Год экологии только начался, поэтому подобных мероприятий будет еще немало, и я рад, что Общественная палата Челябинской области стала стабильным координатором таких встреч», – добавил Дубровин.