Музыка для влюбленных: 14 февраля на челябинском вокзале будет звучать аргентинское танго

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В День святого Валентина, 14 февраля, в Челябинске пройдет необычная акция – на железнодорожном вокзале будет выступать танго-оркестр, который поздравит пассажиров, провожающих и встречающих хитами «золотого века», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов мероприятия.

В состав Milonga orquesta вошли музыканты-исполнители Челябинской филармонии. Это лауреаты международных конкурсов и фестивалей: Татьяна Галкина (скрипка), Павел Кожевников (баян), Иван Строев (контрабас) и Роман Севостьянов (фортепиано).

В 11.30 на втором этаже вокзала квартет начнет играть для челябинцев знаменитые композиции, которые танцуют на обычных милонгах Буэнос-Айреса и во всем мире – это хиты «золотого века» оркестров Carlos Di Sarli, Anibal Troilo, Juan D'Arienzo, Ricardo Tanturi и Edgardo Donato.

«Вокзал – это место, с которого начинается путешествие. В этот день мы хотим пригласить челябинцев и гостей города в путешествие в мир танго. Возможно, для кого-то это будет началом долгого и интересного пути, полного счастливых открытий. А кто-то, уже познав этот мир, присоединится к нам в этот день и станцует под музыку нашего оркестра несколько танд», – говорит руководитель «Танцевальных классов» и организатор «Школы аргентинского танго» Наталья Попова.

Напомним, 14 февраля отмечается еще один праздник – День дарения книг. Литературный фримаркет, в частности, пройдет в Центральной библиотеке имени Пушкина.