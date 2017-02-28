Молодые археологи из Челябинска выступят против псевдонаучных мифов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодые южноуральские археологи проведут бесплатную лекцию – в рамках мероприятия эксперты помогут любителям истории отличить псевдонаучные факты от реальных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея Южного Урала.

Открытый лекторий «Мифологизация археологического источника и проблема псевдонауки в области древнейшей истории» состоится 28 февраля в Государственном историческом музее Южного Урала. Организаторами встречи стали специалисты Лаборатории экспериментальной археологии ЧелГУ и участники челябинского проекта живой истории и экспериментальной археологии «Археос».

Заведующий Лабораторией экспериментальной археологии Владислав Савин расскажет об особенностях и признаках псевдонаучных построений на базе исторических источников. Завотделом спецпроектов Исторического музея Виталина Силина представит доклад «Сакрализация исторических памятников Южного Урала», а руководитель проекта «Археос» Иван Семьян выступит с лекцией «Аркаим настоящий и вымышленный».

«Молодые ученые помогут сориентироваться в хитросплетениях современной исторической науки, а также ответят на любые вопросы, касающиеся современного восприятия историко-культурных объектов», – отметили в музее.

Лекторий начнется в 17.00 в Музейно-выставочном центре по адресу: улица Труда, 100 (вход со стороны набережной). Вход свободный.