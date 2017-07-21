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Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 14:59

Москвич, подозреваемый в организации «группы смерти», обжаловал свой арест в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Москвич, подозреваемый в организации «группы смерти», обжаловал меру пресечения, избранную ему Тракторозаводским райсудом в июне текущего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, Никита Неаронов был задержан в столице 27 июня и затем доставлен в Челябинск, он обвиняется в покушении на доведение лица до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего (часть 3 статьи 30, статья 110 УК РФ).

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении жителя Московской области, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 29 июня 2017 года, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 27 августа 2017 года», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Добавим, в Челябинской области остается под стражей еще один подозреваемый в кураторстве в «группе смерти» москвич – 26-летний столичный почтальон был арестован Еткульским райсудом.

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Теги: суды челябинской области, новости челябинской области, детские суициды, группы смерти
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