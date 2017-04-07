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Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 11:53

Женщина оформила липовый кредит 500 тыс. на клиента банка в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Нагайбакского района (Челябинская область) незаконно оформила кредит на клиента банка – женщину ждет уголовная ответственность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка.

Установлено, что агент по оформлению кредитных договоров банка в магазине «Мебель» воспользовалась копиями личных документов гражданина и оформила на него два кредита на 492 тыс. рублей. Об этом в полицию сообщила служба безопасности банка.

Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении горожанки 1983 года рождения направлено в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

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