Женщина оформила липовый кредит 500 тыс. на клиента банка в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Нагайбакского района (Челябинская область) незаконно оформила кредит на клиента банка – женщину ждет уголовная ответственность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка.

Установлено, что агент по оформлению кредитных договоров банка в магазине «Мебель» воспользовалась копиями личных документов гражданина и оформила на него два кредита на 492 тыс. рублей. Об этом в полицию сообщила служба безопасности банка.

Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении горожанки 1983 года рождения направлено в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.