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Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 08:30

Мошенники похитили 1 млн рублей со счета юноши-инвалида в Кусе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Доверчивый 18-летний инвалид пострадал от действий мошенников в Кусе (Челябинская область) – со счета парня сняли около 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Работники реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями обратились в полицию в интересах своего воспитанника. Парню хоть и исполнилось 18 лет, однако он еще продолжает обучение в учреждении. С рождения юноша получал пенсию по инвалидности, которая зачислялась на его банковский счет. Однако в один из дней обнаружилось, что около 1 млн рублей пропало.

«Сотрудниками полиции были установлены подозреваемые. По предварительной версии, один из злоумышленников, 23-летний местный житель, зная о внушительной сумме на счете потерпевшего, познакомился с ним и, пользуясь его доверием, неоднократно просил деньги на различные нужды. Минимальная сумма составляла 3 тыс. рублей. Далее подозреваемый привлек к противоправным действиям своих знакомых, 1974 и 1988 годов рождения. Последний из них отбывает наказание в местах лишения свободы», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Следственным отделом районного ОМВД возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения двух из трех подозреваемых.
 

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Теги: мошенничество, новости кусы, дети-инвалиды
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