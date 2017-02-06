ВНИМАНИЕ. Молодых и здоровых приглашают поработать в полиции Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Челябинска приглашает на службу горожан в возрасте от 18 до 35 лет – кандидатам на вакансии участкового, инспектора ДПС и оперативника нужно иметь среднее профессиональное образование, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Будущие полицейские должны быть способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности. Отбор осуществляется на должности участкового уполномоченного, инспектора ДПС, оперуполномоченного, а также полицейского ППС и водителя ППС. Первые три вакансии предполагают наличие среднего профессионального образования, а работникам патрульно-постовой службы достаточно окончить общеобразовательную школу.

Сотрудникам полиции обещают социальные гарантии: достойную заработную плату, бесплатное медицинское обслуживание, обязательное страхование жизни и здоровья, отпуск 30 дней без учета выходных, дополнительные отпуска за выслугу лет и ненормированный служебный день. Сотруднику, а также одному из членов его семьи оплачивается стоимость проезда к месту проведения основного отпуска в пределах Российской Федерации раз в год. Полицейские могут получать единовременное пособие на приобретение собственного жилья после 10 лет выслуги, а также выходить на пенсию после 20 лет выслуги. Кроме того, сотрудники имеют возможность бесплатно получать образование в высших учебных заведениях системы МВД.