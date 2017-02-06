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Агентство новостей Доступ 1 6 февраля 2017 года, 16:10

ВНИМАНИЕ. Молодых и здоровых приглашают поработать в полиции Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Челябинска приглашает на службу горожан в возрасте от 18 до 35 лет – кандидатам на вакансии участкового, инспектора ДПС и оперативника нужно иметь среднее профессиональное образование, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Будущие полицейские должны быть способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности. Отбор осуществляется на должности участкового уполномоченного, инспектора ДПС, оперуполномоченного, а также полицейского ППС и водителя ППС. Первые три вакансии предполагают наличие среднего профессионального образования, а работникам патрульно-постовой службы достаточно окончить общеобразовательную школу.

Сотрудникам полиции обещают социальные гарантии: достойную заработную плату, бесплатное медицинское обслуживание, обязательное страхование жизни и здоровья, отпуск 30 дней без учета выходных, дополнительные отпуска за выслугу лет и ненормированный служебный день. Сотруднику, а также одному из членов его семьи оплачивается стоимость проезда к месту проведения основного отпуска в пределах Российской Федерации раз в год. Полицейские могут получать единовременное пособие на приобретение собственного жилья после 10 лет выслуги, а также выходить на пенсию после 20 лет выслуги. Кроме того, сотрудники имеют возможность бесплатно получать образование в высших учебных заведениях системы МВД.

По всем вопросам обращаться по следующим адресам и телефонам:
- УМВД России по г. Челябинску: ул. Васенко 65-А (тел. 267-77-91);
- Отдел полиции «Ленинский»: ул. Нахимова, 1 (тел. 253-68-14);
- Отдел полиции «Металлургический»: ул. Электростальская, 13 (тел. 735-00-03);
- Отдел полиции «Советский»: ул. Монакова, 2 (тел. 267-76-25);
- Отдел полиции «Тракторозаводский»: ул. Шуменская, 43 (тел. 771-78-28);
- Отдел полиции «Центральный»: ул. Карла Маркса, 78 (тел. 267-75-13);
- Отдел полиции «Калининский»: ул. проспект Победы, 123 (тел. 774-00-33);
- Отдел полиции «Курчатовский»: ул. Чайковского, 5 (тел. 749-40-59);
- полк ППСП: ул. Либединского, 43 (тел. 772-02-68);
- полк ДПС ГИБДД: ул. Гончаренко, 99 (тел. 728-61-02).

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Теги: вакансии, работа, новости челябинска, полиция челябинска
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