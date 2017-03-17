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Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 11:19

ВНИМАНИЕ. Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней на 2018 год


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство труда и социального развития обнародовало предварительный график выходных и праздничных дней на 2018 год – новогодние праздники россиян продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно», – говорится в сообщении.

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 – новогодние и рождественские каникулы; с 23 по 25 февраля – выходные в честь Дня защитника Отечества; с 8 по 11 марта – Международного женского дня; с 29 апреля по 2 мая – Праздника весны и труда; 9 мая – в честь Дня Победы; с 10 по 12 июня – Дня России; с 3 по 5 ноября – Дня народного единства.

Добавим, что в текущем году россияне отдохнут в мае – 1-го, а также с 6-го по 9-е, в июне – с 10-го по 12-е, в ноябре – с 4-го по 6-е.

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Теги: выходные, майские праздники, государственные праздники, минтруд
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