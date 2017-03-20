Миниатюрные шедевры: челябинцам покажут более 300 крошечных книг

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 23 марта, в Челябинске откроется выставка «Пушкиниана в миниатюрных изданиях» – посетители Центральной библиотеки имени Пушкина увидят более 330 крошечных шедевров из личной коллекции челябинки Жанны Обуховой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

В коллекции Жанны Обуховой более 5 тыс. экземпляров миниатюрных книг, собранных в течение сорока лет. Каждая такая книга – история замечательных мастеров полиграфического искусства. Оформить и набрать ее, напечатать, сброшюровать, переплести – сложная, ювелирная работа.

Особое место в коллекции отведено миниатюрной Пушкиниане. Посетители смогут увидеть избранные произведения русского классика, стихи о любви, автопортреты и эпиграммы, пушкиниану в экслибрисах, стихи о великом поэте. Это редкие, уникальные книги, изданные типографским способом или изготовленные вручную, являются образцами высокой книжной культуры.

Также на выставке представят авторский проект Жанны Обуховой «Пушкинский календарь» из 12 мини-книжек, выпущенный миасским издательством «Геотур» к 200-летию поэта. На обложках запечатлены женщины, которым Пушкин посвятил свои стихи. Размер календаря – 60х50 мм, тираж – 200 экземпляров. Перенести идею на бумагу помогли внуки – 15-летний Леонид и 11-летняя Дарья Кулагины.

В разделе «Авторская книга» гости увидят оригинальные альбомчики петербургских художников: графика Энгеля Насибулина и издателя Андрея Рыкованова, а также 18 книг с автографами художников, издателей, составителей.

Открытие выставки состоится 23 марта в 13.00 по адресу: улица Коммуны, 69.