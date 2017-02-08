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Агентство новостей Доступ 1 8 февраля 2017 года, 13:55

ВНИМАНИЕ. Штормовое предупреждение из-за морозов объявлено в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – по данным синоптиков, до 11 февраля ночью и утром ожидаются 40-градусные морозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«До 11 февраля в большинстве районов Челябинской области установится аномально холодная погода – среднесуточная температура воздуха будет на семь и более градусов ниже климатической нормы», – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в горах и низинах столбики термометров опустятся до минус 35-40 градусов.

«В эти дни сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, возможен рост пожаров в жилом секторе, увеличение числа случаев общего переохлаждения и обморожения», – предупреждают спасатели.

По информации Гидрометцентра РФ, «тандем из малооблачного скандинавского антициклона и снежного циклона, промчавшегося по югу Урала и Западной Сибири, обеспечили заток холодных воздушных масс с севера на территорию от западных границ страны до бассейна Оби». В эпицентре морозов оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ряд других регионов.

Тем, кому на улицу выйти необходимо, спасатели дают рекомендации, как правильно собраться, чтобы не получить обморожение. «Старайтесь носить зимой шерстяные (пуховые) вещи. Собирая ребенка в школу, проследите, чтобы он взял с собой шерстяные или пуховые варежки (перчатки), на голове у него должна быть шапка (меховая или из плотного непродуваемого материала), зимняя обувь должна быть свободной и желательно с шерстяным носком. Перед выходом на улицу нанесите на щеки, нос и лоб питательный (но не увлажняющий!) крем. Для губ используйте гигиеническую помаду», – рекомендует ЧГСС.

Медики напоминают, чтобы не получить обморожение, надо перед выходом на улицу хорошо защитить уязвимые для обморожения участки тела: надеть теплые носки, перчатки лучше заменить варежками, а также не использовать тесную одежду и обувь, отказаться от увлажняющих кремов и помады. «Если вы опасаетесь сухости кожи, за 20-30 минут перед выходом на улицу намажьте лицо жирным кремом, на губы нанесите гигиеническую помаду», – рекомендуют специалисты.

Врачи советуют отказаться в морозную погоду от низкокалорийной диеты. Чем больше в организме калорий, тем лучше он защищен от холода. Также в ежедневный рацион нужно включить как можно больше продуктов, содержащих витамин C. Аскорбиновая кислота не только повышает иммунитет, но и улучшает микроциркуляцию крови.

Для того чтобы согреться, ни в коем случае не следует употреблять алкоголь. Спиртное дает обманчивое ощущение тепла – сосуды расширяются, тем самым отдавая больше тепла, а затем резко сужаются, вследствие чего замерзают конечности. Кроме того, алкоголь притупляет болевые ощущения, что не позволяет вовремя почувствовать боль и дискомфорт, отмечают медработники.

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Теги: отмена занятий, погода в челябинской области, новости челябинска, морозы на урале
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