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Агентство новостей Доступ 1 20 марта 2017 года, 13:41

Челябинская мэрия утвердила маршруты до Чурилово


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Горадминистрация Челябинска утвердила маршруты до микрорайона Чурилово – об этом в понедельник, 20 марта, в ходе аппаратного совещания сообщил руководитель управления транспорта Роман Болотов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С перевозчиками ведется работа, чтобы они заявились. Мы достаточно плотно отработали, встречались с населением. Узнавали, как было бы удобно добираться. Ваше поручение выполнено, по итогам конкурса вам доложу. Также ведем работу по подготовке садоводческих маршрутов», – отметим Роман Болотов.

Напомним, речь идет о двух автобусных маршрутах –  № 47 «Мехколонна – ЧМК» и № 84 «Мехколонна – ЧВВАКУШ». Первый будут обслуживать  20 автобусов малого класса с интервалом движения 15 минут. Второй – 15 автобусов малого класса, интервал движения составит 15-20 минут.

Глава Челябинска отметил, что в самое ближайшее время вопрос будет решен.

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Теги: чурилово, общественный транспорт, новости челябинска
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