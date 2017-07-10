Мэрия Челябинска объявила войну нелегальным перевозчикам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мэрия Челябинска объявила войну нелегальным перевозчикам – в городе почти ежедневно проводятся рейды по выявлению незаконных и опасных микроавтобусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод, к процессу подключили сразу несколько надзорных ведомств – это и Роспотребнадзор, и миграционная служба, налоговая и ГИБДД. «Есть план, и мы его отрабатываем. Нелегальные перевозчики ведут себя агрессивно по отношению к муниципальному и частному законному транспорту. Поэтому мы активно выходим на рейды. За последнюю неделю по разным направлениям провели 10 рейдов совместно с налоговой инспекцией и автоинспекцией. Это только начало», – сказал руководитель предприятия, однако итоги этих рейдов озвучить отказался.

В Челябинской области мигрантам запретили водить автобусы и такси

Глава Челябинска Евгений Тефтелев, пользуясь случаем, призвал водителей-нелегалов менять работу, пока не поздно. «Мы ведь работаем не только с собственниками, но и с водителями. И сегодня я обращаюсь к тем водителям, которые чувствуют себя неуверенно – пусть устраиваются в те организации, которые работают по правилам. У нас много автобусов. Кондукторов хватает, а водителей нет. Приходите к нам и работайте легально», – заявил мэр на камеру.

Напомним, в июле 2017 года Челябинск купит 10 новых экологически чистых автобусов средней вместимости.