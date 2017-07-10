«Чтобы показать лицо»: по центру Челябинска будут курсировать 10 экологических автобусов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В июле 2017 года Челябинск купит 10 новых экологически чистых автобусов средней вместимости – стоимость каждой машины будет варьироваться от 7 до 12 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на начальника Управления транспорта города Романа Болотова.

По его словам, новые автобусы будут курсировать на основных маршрутах в центре города: «Тем самым мы хотим показать наше лицо и нашу работу», – подчеркнул чиновник, добавив, что сейчас все документы проходят этап проверки и согласования, возможно, уже через месяц машины выйдут на линию.

Глава города оценивает работу городского транспорта позитивно: «Если еще весной пассажиров возили 76-78 автобусов в день, то сегодня – более 120. Задача – до конца года сделать так, чтобы каждое утро на дороги города выходило не менее 200 автобусов», – подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее Тефтелев анонсировал закупку 15 трамваев – в мэрии надеются, что их поставщиком станет Усть-Катавский вагоностроительный завод.