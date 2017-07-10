Мэрия Челябинска готова потратить 1 млн рублей на экспертизу «Золотой горы»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Администрация Челябинска планирует провести историко-культурную экспертизу мемориального комплекса «Золотая гора» за 1 млн рублей – об этом в понедельник, 10 июля, в ходе аппаратного совещания заявил глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня работает рабочая группа с участием правительства Челябинской области, специалистов города и Общественной палаты. Первая встреча состоялась, определили "дорожную карту". Все затраты, которые необходимо сделать, будем планировать. Мы достаточно тщательно эту ситуацию посмотрим. На публичных слушаниях принято решение снова отправить на правовую экспертизу, значит, мы снова вернемся к этому вопросу», – комментирует Тефтелев, добавив, что город выделит необходимую сумму на проведение экспертизы – около 1 млн рублей.

По словам известного челябинского краеведа Юрия Латышева, «Золотая гора» является выявленным объектом культурного наследия. Это братская могила жертв сталинских репрессий. Однако границы данного памятника пока не установлены, нет и охранной зоны. Недавно стало известно, что некая компания планирует провести через лес, окружающий памятник, две трассы к новому выставочному центру. Общественники и активисты Челябинска отреагировали на эту новость отрицательно. На прошлой неделе в городе прошли публичные слушания по вопросу проекта планировки территории. В итоге депутаты гордумы решили отправить проект на юридическую экспертизу.