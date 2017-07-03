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Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 15:55

На «Золотой горе» в Челябинске может появиться мемориальный комплекс


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске, на месте массовых захоронений «Золотая гора» (окраина поселка Шершни), может появиться мемориальный комплекс – такое намерение сегодня, 3 июля, в ходе расширенного аппаратного совещания озвучил председатель гордумы Станислав Мошаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам известного челябинского краеведа Юрия Латышева, «Золотая гора» является выявленным объектом культурного наследия. Это братская могила жертв сталинских репрессий. Однако границы данного памятника пока не установлены, нет и охранной зоны.

Недавно стало известно, что некая компания планирует провести через лес, окружающий памятник, две трассы к новому выставочному центру. Общественники и активисты Челябинска отреагировали на эту новость отрицательно. На прошлой неделе в Челябинске прошли публичные слушания по вопросу проекта планировки территории. В итоге депутаты гордумы решили отправить проект на юридическую экспертизу.

«Мы еще раз поговорим со всеми участниками общественных слушаний. На мой взгляд, там должен появиться мемориальный комплекс. В каком виде и в какой части – спросим историков. Надо абсолютно точно посмотреть, как это все совместить с жилыми районами, которые рядом расположены», – прокомментировал Мошаров.

Параллельно скандальная застройка обсуждалась в администрации Челябинской области. В ходе совещания губернатор Борис Дубровский поручил разобраться с этим вопросом как можно скорее.

«Насколько мне известно, в 1992 году "Золотая гора" обрела статус памятника истории областного значения. Я прошу детально, серьезно разобраться в этом вопросе, провести грамотную разъяснительную работу с населением. Президент России Путин дал четкий сигнал о необходимости благоустройства инфраструктуры городов и поселков, особо отметив необходимость проведения работ в областных центрах. Но это нужно делать, не допуская кощунства», – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

К рассмотрению вопроса подключатся также региональное министерство культуры и Общественная палата Челябинской области.

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Теги: борис дубровский, благоустройство, культурное наследие, новости челябинска, золотая гора, застройка, память
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