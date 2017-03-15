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Агентство новостей Доступ 1 15 марта 2017 года, 13:50

Медики озвучили посмертный диагноз 26-летнего челябинца, умершего после 11 дней комы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Врачи нашли злокачественную опухоль в головном мозге 26-летнего челябинца, скончавшегося после 11 дней комы, – в ОКБ-3 проходит серьезная служебная проверка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Областной клинической больнице №3, где скончался 26-летний Илья Перепелкин, завершается служебная проверка. Руководство медучреждения истребовало историю болезни и объяснительные с сотрудников, оказывавших помощь пациенту. Итоги проверки обещают озвучить через два дня на лечебно-контрольной комиссии с привлечением сотрудников скорой помощи и специалистов в области неврологии.

«Говорить о врачебной ошибке рано. Мы все еще разбираемся в случившемся, привлекаем к этому ведущих специалистов. Сейчас могу сказать, что у пациента имела место злокачественная опухоль головного мозга с деструкцией. Это выяснилось после его смерти. При жизни у него было диагностировано кровоизлияние в мозг», – рассказал заместитель главного врача по лечебной части ОКБ № 3 Александр Ионин.

Напомним, параллельно проверки по факту произошедшего проводят Следственный комитет и прокуратура. Родственники погибшего уверены, что медики совершили ошибку, перепутав инсульт с наркотическим опьянением. Жена мужчины не может забыть, как фельдшер скорой говорила ей: «Он у вас обдолбанный», в то время, как ее супруга, находившегося без сознания, рвало. Перепелкина госпитализировали в токсикологию, а через 11 дней в реанимации он скончался.

Ольга Плеханова

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Теги: борьба с наркотиками, врачебная ошибка, инсульт, новости челябинска
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