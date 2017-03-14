СКАНДАЛ. «Он у вас обдолбанный»: родственники обвиняют врачей в смерти 26-летнего челябинца от инсульта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Родственники 26-летнего челябица просят прокуратуру и следователей привлечь к ответственности врачей, повинных в его смерти, – молодой заводчанин скончался после 11 дней комы от отека головного мозга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Молодой челябинец Илья Перепелкин возвращался 16 февраля около 20.00 домой с работы, когда вдруг ему стало плохо. Включив «аварийку», мужчина остановил автомобиль на улице Мира и выпал из него. Ехавший следом за ним неравнодушный горожанин вызвал скорую помощь и оповестил родственников. Когда жена и брат приехали, на месте уже работали медики скорой. Илья был в бессознательном состоянии. Его рвало. А когда к нему подходили медики, отталкивал их руками.

«Фельдшер скорой помощи хамски вела себя, обращалась с ним, как с бешеной собакой, кричала: "Он у вас обдолбанный, агрессирует в машине, как мы его повезем, давай, еще наблюй нам тут! Посмотрите на ваше чудо, хотите еще сказать, что это не наркотики!" Жена говорила, что наркотики исключаются и что в последние дни Илью мучили головные боли и гипертония, но фельдшер смеялась им в лицо, настаивая на своем», – рассказывает мать челябинца Ирина Перепелкина.

Скорая помощь отвезла мужчину в отделение токсикологии Областной клинической больницы №3. Супруга Ильи вспоминает: медики также заявили, что у пациента наркотическое опьянение, затем позволили снять с него кольцо и часы и увезли на анализы. «Откачаем, утром заберете», – заверили в больнице.

«Откачивали всю ночь, выводя какие-то токсины, или просто бездействовали – известно только им. Этот садизм продолжался всю ночь! Только утром в 9 часов решили сделать томографию мозга. В результате выявили инсульт, анализ крови показал полное отсутствие каких-либо токсинов! Было упущено драгоценное время. В результате после 11 дней комы, не приходя в сознание, 28 февраля 2017 года мой сын Илья умер. Ему было всего 26 лет, высшее образование, перспективная работа, молодая жена (два месяца назад у них была свадьба)… Молодого человека без вредных привычек, очень доброго, отзывчивого, прекрасного сына, брата, мужа, друга не стало… Вместе с этим рухнула и наша жизнь….» – пишет Ирина Перепелкина.

Женщина написала заявление в прокуратуру Калининского района Челябинска, а также направила обращение в Следственный комитет. Родные погибшего твердо намерены добиться наказания для медиков, которые, по их мнению, совершили роковую ошибку.

Со слов жены умершего Анны Перепелкиной, ее супруг никогда не употреблял наркотиков, не курил и даже пил крайне редко. И даже напротив, вел активный образ жизни, участвовал в корпоративных забегах на Мечеле, где трудился электриком. После вскрытия ей озвучили причину смерти – отек головного мозга, причиной которой могло стать кровоизлияние.

Ольга Плеханова,

фото из личного архива Перепелкиных