ВНИМАНИЕ. Массовые проверки водителей пройдут в городах Челябинской области 17 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области в пятницу, 17 февраля, пройдут массовые проверки водителей – наряды ДПС будут выявлять тех, кто сел за руль в нетрезвом виде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мероприятие проводится с целью исключения из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения, и предупреждения аварий с их участием. В Челябинске будет задействован личный состав двух полков ДПС ГИБДД», – сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции.

Аналогичные проверки пройдут в Магнитогорске, Златоусте, Троицке, Миассе, Озерске, Снежинске и Копейске.

По данным ведомства, с начала 2017 года в регионе зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием пьяных водителей, в которых погибли четыре человека и 26 травмированы.

«В январе-феврале сотрудниками ГИБДД выявлено более 2 тыс. водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения», – уточнили в ведомстве.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. При повторном совершении такого нарушения предусмотрена уголовная ответственность.