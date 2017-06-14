Ср, 14.06.2017, 16:01 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 14:08

18+ Массажистка, расчленившая челябинца, не смогла отменить приговор


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Областной суд оставил без изменения приговор челябинке, которую признали виновной в убийстве и расчленении сожителя, – женщина утверждает, что ее экс-бойфренд на самом деле жив, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 14 июня, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Ольги Харьковой, оставил без изменения приговор Ленинского райсуда, которым она признана виновной в убийстве.

По версии следствия, в августе 2015 года женщина, подрабатывающая массажисткой, зарезала своего парня в ходе домашней ссоры. Чтобы скрыть следы преступления, она затащила труп в ванну, разделала на мелкие части, расфасовала по пакетикам и выбросила в мусорные баки в разных частях города. Родственникам погибшего горожанка сказала, что он уехал в Екатеринбург и не отвечает на звонки.

Примечательно, что ни одного кусочка трупа погибшего в ходе следствия так и не было обнаружено. Однако из ванной в квартире изымались водосточные трубы, в которых были частицы крови пропавшего. Проводилась генетическая экспертиза. Эксперт утверждает, что мужчина потерял не менее 1,5-2 литров крови и не выжил бы без медпомощи.

«Ленинский райсуд назначил челябинке наказание в виде 9 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с нее в пользу отца убитого 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в областной суд обжаловала сама осужденная, она заявляла, что не совершала убийства, поэтому просила отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. Ее жалоба была оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», – рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, женщина в суде так и не признала свою вину, настаивая на том, что ее бывший парень жив, но скрывается от коллекторов, а кровь по квартире распрыскал из шприца.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: убийство, новости челябинска, расчленение, массаж
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 15:50
Озерчане устроили пикет напротив суда, где идут прения по делу Цыбко
сегодня, 15:35
Путин отметил работу Карталинского транспортного прокурора
сегодня, 15:31
ВНИМАНИЕ. Движение по улице Тимирязева закроют на три недели
сегодня, 14:38
В Челябинской области 10 выпускников получили 100 балов по ЕГЭ
сегодня, 14:30
«Дом.ru» дарит антивирус и подписку на ТВ-премьеры
сегодня, 14:22
ВАЖНО. На Южном Урале установится жара, не исключены грозы и град
сегодня, 13:48
Христенко посоветовал ЮУрГУ культивировать инженерное образование
сегодня, 13:19
ВАЖНО. Школьникам Челябинска предлагают «подкачаться» перед сдачей норм ГТО
сегодня, 12:30
В Карабаше объявлен второй уровень экологической опасности из-за смога
сегодня, 12:12
Сын спикера Челябинской гордумы продлил контракт с «Трактором»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость