18+ Массажистка, расчленившая челябинца, не смогла отменить приговор

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Областной суд оставил без изменения приговор челябинке, которую признали виновной в убийстве и расчленении сожителя, – женщина утверждает, что ее экс-бойфренд на самом деле жив, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 14 июня, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Ольги Харьковой, оставил без изменения приговор Ленинского райсуда, которым она признана виновной в убийстве.

По версии следствия, в августе 2015 года женщина, подрабатывающая массажисткой, зарезала своего парня в ходе домашней ссоры. Чтобы скрыть следы преступления, она затащила труп в ванну, разделала на мелкие части, расфасовала по пакетикам и выбросила в мусорные баки в разных частях города. Родственникам погибшего горожанка сказала, что он уехал в Екатеринбург и не отвечает на звонки.

Примечательно, что ни одного кусочка трупа погибшего в ходе следствия так и не было обнаружено. Однако из ванной в квартире изымались водосточные трубы, в которых были частицы крови пропавшего. Проводилась генетическая экспертиза. Эксперт утверждает, что мужчина потерял не менее 1,5-2 литров крови и не выжил бы без медпомощи.

«Ленинский райсуд назначил челябинке наказание в виде 9 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с нее в пользу отца убитого 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в областной суд обжаловала сама осужденная, она заявляла, что не совершала убийства, поэтому просила отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. Ее жалоба была оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», – рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, женщина в суде так и не признала свою вину, настаивая на том, что ее бывший парень жив, но скрывается от коллекторов, а кровь по квартире распрыскал из шприца.

Ольга Плеханова