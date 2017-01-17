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Агентство новостей Доступ 1 17 января 2017 года, 13:48

18+ Оглашен приговор массажистке, расчленившей своего парня в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительницу Челябинска признали виновной в убийстве сожителя, труп которого так и не был обнаружен, – массажистка, расчленившая парня, утверждает, что тот жив, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 17 января, Ленинский райсуд огласил приговор челябинке, признанной виновной в убийстве своего парня. По версии следствия, в августе 2015 года пара сожителей поссорилась на бытовой почве. Мужчина попросил денег у своей возлюбленной, подрабатывавшей массажисткой, но та отказалась делиться с ним доходами. В ходе ссоры девушка схватила нож и ударила кавалера в шею, отчего тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемая затащила труп в ванну, разделала на мелкие части при помощи инструментов, расфасовала по пакетикам и выбросила в мусорные баки в разных частях города. Родственникам погибшего она сказала, что он уехал в Екатеринбург и не отвечает на звонки. СК возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Ни одного кусочка трупа погибшего так и не было обнаружен в ходе следствия. Однако из ванной в квартире изымались водосточные трубы, в которых были обнаружены частицы крови пропавшего. Проводилась генетическая экспертиза. Эксперт утверждает, что пропавший потерял не менее 1,5-2 литров крови и не выжил бы без медпомощи. Сначала женщина признала вину, затем изменила показания. Сказала, что ее парень жив, но скрывается от коллекторов, а кровь по квартире распрыскал из шприца. В суде вину так и не признала», – рассказала помощник прокурора Ленинского района Челябинска Анна Ковязина.

Изучив доказательства, собранные СО по Ленинскому району СУ СКР по Челябинской области, суд счел вину женщины доказанной. Ей назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Отцу убитого девушка должна компенсировать моральный ущерб в размере 700 тыс. рублей. Мужчина посчитал, что это слишком мягкое наказание для убийцы его сына.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, новости челябинска, расчленение, массаж
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