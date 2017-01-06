Магнитогорский «Металлург» победил нижнекамский «Нефтехимик» – 1:0

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 5 января 2017 года победил нижнекамский «Нефтехимик» – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Шайбу за 19 секунд до окончания встречи (59:41) забросил Ян Коварж.

«Металлург» в настоящее время возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 99 очков после 46 встреч.

Напомним, в четверг челябинский «Трактор» разгромил «Ладу» − «черно-белые» забили три гола в ворота хоккейного клуба из Тольятти, не пропустив ни одной шайбы.