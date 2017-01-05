Челябинский «Трактор» всухую разгромил тольяттинскую «Ладу»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» всухую разгромил «Ладу» − «черно-белые» забили три гола в ворота хоккейного клуба из Тольятти, не пропустив ни одной шайбы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На третьей минуте матча счет открыл Артем Пеньковский (02:11, 5x5), в середине второго периода Пол Щехура (31:32, 5x3) реализовал двойное численное преимущество «Трактора». Как сообщает championat.com, окончательный результат установил Константин Климонтов (58:06), поразивший пустые ворота в конце третьего периода. Вратарь Павел Францоуз сыграл на ноль.

В итоге «черно-белые» заняли четвертую строчку Восточной конференции КХЛ.

Напомним, челябинский «Трактор» на домашнем льду начнет празднование своего семидесятилетия матчем с нижегородским «Торпедо» 10 января и отметит юбилей серией стилизованных игр. Семь домашних матчей января и февраля будут посвящены семи эпохам истории клуба и имитированы под главные сюжеты советской и мировой культуры, соответствующих десятилетий, начиная с 40-х и 50-х годов.