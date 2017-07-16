ВНИМАНИЕ. МЧС предупредило об усилении ветра днем 17 июля в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управление МЧС России по Челябинской области предупредило об усилении ветра днем в понедельник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данным ЦГМС, днем 17 июля в большинстве районов региона пройдут небольшие дожди, местами – умеренные и с грозами, днем – с градом, при грозах порывы ветра до 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

При усилении ветра там советуют южноуральцам обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать нахождения под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 июля в большинстве районов пройдут небольшие, местами – умеренные дожди, грозы, в отдельных территориях не исключены туманы, будет плюс 10-15, в низинах – около шести градусов выше нуля. Днем в понедельник, 17 июля, характер погоды существенно не изменится, но прогнозируется еще и град, при грозах порывы ветра могут достичь 15-20 метров в секунду, воздух прогреется до 22-27 градусов.

Непосредственно в Челябинске в ближайшие сутки местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ночью будет плюс 13-15, днем – 23-25 градусов, отдельные порывы ветра до 14 м/с.