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Агентство новостей Доступ 1 16 июля 2017 года, 13:39

Грозы, дождь с градом и плюс 27 обещают синоптики 17 июля в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области предстоящей ночью и завтра днем сохранятся дожди, местами с грозами и градом, возможно усиление ветра до 20 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации местных синоптиков, ночью с 16 на 17 июля в большинстве районов пройдут небольшие, местами – умеренные дожди, грозы, в отдельных территориях не исключены туманы, плюс 10-15, в низинах – около шести градусов выше нуля.

Днем в понедельник, 17 июля, характер погоды существенно не изменится, но прогнозируется еще и град, при грозах порывы ветра могут достичь 15-20 метров в секунду, воздух прогреется до 22-27 градусов.

Непосредственно в Челябинске в ближайшие сутки местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ночью будет плюс 13-15, днем – 23-25 градусов, отдельные порывы ветра до 14 м/с.

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Теги: лето, прогноз погоды, новости челябинска, дожди, непогода в челябинске
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