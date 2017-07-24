МЧС после гибели 4 девочек под Пластом раскритиковало региональные власти

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сибирский региональный центр МЧС выпустил заявление с жесткой критикой региональных властей после гибели ночью 23 июля при пожаре под Пластом (Челябинская область) четырех девочек в возрасте от двух до 12 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Эта трагедия стала очередным подтверждением, что в Челябинской области полностью отсутствует система профилактической работы по всем направлениям жизнедеятельности населения», – заявил начальник СРЦ генерал-лейтенант Сергей Диденко.

По его словам, руководство региональной комиссии по ЧС, в чью компетенцию входит организация предупредительных мероприятий, фактически самоустранилось от выполнения обязанностей. «Все рекомендации, которые мы предлагали и которые могли бы предотвратить массовую гибель, комиссия полностью проигнорировала», – считает Диденко.

Напомним, ночью 23 июля в деревне Верхняя Кабанка (Пластовский район) произошел пожар в деревянном доме, погибли четыре девочки, пострадал мужчина 1983 года рождения.

Руководство Сибирского регионального центра МЧС настояло, чтобы районная КЧС собралась на экстренное заседание «для глубокого анализа причин трагедии и выработки действенных мер предотвращения подобных происшествий».

«В частности, речь идет об установке пожарных извещателей в жилье социально уязвимых категорий граждан (многодетные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды и так далее). Прибор реагирует даже на незначительное задымление и сразу направляет сигнал об опасности на пульт пожарной охраны. Этих минут бывает вполне достаточно для спасения человеческой жизни», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что установка подобных приборов – «одно из приоритетных направлений комплексной защиты населения, которые еще в начале года предложены для оперативной реализации областным властям, но так и не были восприняты должным образом».

«К сожалению, это не единственная массовая трагедия в Челябинской области за последний месяц. Так, 2 июля на водоеме в Чесменском районе утонули семь человек, в том числе четыре ребенка. И тогда руководство СРЦ незамедлительно отреагировало, обратив внимание должностных лиц региона на явные упущения в профилактике и нежелании использовать для эффективной предупредительной работы уже наработанные методики», – отмечают в МЧС.

Там уверены, что критику в Челябинске не поняли. «А не поняли областные чиновники только потому, что легко отгородились законом от насущных проблем своих жителей. И вот очередной и вполне предсказуемый результат. Благополучная семья, не состоящая на учете в социальных службах, потеряла разом четырех детей», – резюмируют в СРЦ.

Добавим, что реакция областных властей была незамедлительной. Губернатор поручил оказать материальную помощь семьям погибших детей – на эти цели выделено 500 тыс. рублей. Кроме того, Борис Дубровский дал задание соответствующим службам проанализировать причины трагедии и принять исчерпывающие профилактические меры.