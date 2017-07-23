Самой младшей из погибших при пожаре в частном жилом доме под Пластом было 2 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Самой младшей из погибших при пожаре в частном жилом доме в Пластовском районе (Челябинская область) было два года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального следственного управления, еще двум девочкам было по шесть лет, четвертой жертвой стала 12-летняя.

«Мужчина, отец трех девочек и дядя одной из погибшей, госпитализирован с сильными ожогами», – уточнили в СК.

Доследственная проверка взята на контроль руководителем ведомства.

Ночью 23 июля в селе Верхняя Кабанка (Пластовский район) в результате пожара в частном доме, по предварительным данным, возникшего из-за короткого замыкания электропроводки на веранде, погибли четверо детей.

Губернатор Борис Дубровский дал поручение министру здравоохранения Челябинской области Сергею Кремлеву взять на контроль оказание медицинской помощи пострадавшему мужчине, в настоящее время решается вопрос о его транспортировке в областной ожоговый центр. По поручению главы региона семьям будет оказана материальная помощь, организацию похорон возьмут на себя власти Пластовского района.