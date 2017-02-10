Лыжня России впервые пройдет в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Всероссийская гонка «Лыжня России» впервые пройдет в Миассе, на курорте «Солнечная долина» – к участию в мероприятии 19 февраля приглашаются все желающие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На "Солнечной долине" в этом году появилась специально оборудованная беговая лыжная трасса протяженностью 2,5 километра. У лыжной беговой поляны очень удобное расположение, в двух минутах ходьбы от поселка SunnyValley. Многие гости начинают свой день с лыжной пробежки по утрам», – отметил Сергей Баталов руководитель проекта Sprint Tour, идейный вдохновитель проекта «Лыжня России» на Урале.

Регистрация на гонку начнется 19 февраля с 09.00 и продлится до 11.00 в стартовой палатке на лыжной беговой поляне. Все участники при регистрации получат в нагрудный номер, майку и шапку. На 12.00 намечен масс-старт. Заявки на участие можно подавать уже сейчас в отделе спортивных мероприятий ГЛК «Солнечная долина».

На сегодня уже известны имена нескольких участников, которые будут открывать старты – это дизайнер трассы по ски-кроссу Кубка мира FIS по фристайлу Audi Алексей Иванов и спортсмен из Новой Зеландии Тодд Мэйн, который живет и тренируется на «Солнечной долине».

Кроме лыжного забега, гостей ГЛК ждет развлекательная программа и конкурсы от ведущего. После пробежки можно будет угоститься вкусным имбирным чаем и прогуляться до хаски-центра – покататься на собачьих упряжках и поиграть с дружелюбными псами.

Те, кто захочет продлить свой спортивный выходной, смогут заглянуть на каток, расположенный в поселке Sunny Valley. Там есть пункт проката и теплая комната для переодевания.

Подробно ознакомиться с Положением и программой мероприятия можно на сайте http://dolina.su/.

В этом году «Лыжня России» отмечает юбилей – гонка состоится уже в 35-й раз. Начиная с 1982 года, ежегодно это мероприятие является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. На Южном Урале «Лыжня» пройдет еще в трех городах: Челябинске, Златоусте и Магнитогорске. Ожидается что 19 февраля на лыжи встанут около 15 тыс. человек.