Кыштымский врач выдвинул свою версию гибели группы Дятлова

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Заведующий травматологическим отделением городской больницы Кыштыма (Челябинская область) Николай Тарасов выдвинул свою версию гибели группы Дятлова (1959 год, Северный Урал) – по мнению медика, туристы погибли из-за газообразного вещества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Врач из Кыштыма «заболел» темой дятловцев около семи лет назад, досконально изучив все имеющиеся в свободном доступе материалы. Более того, он выдвинул собственную версию. Она заключается в том, что участники похода были отравлены газообразными веществами, возможно, вышедшими на поверхность из трещин в горных породах. На днях врач побывал в Екатеринбурге на профильной конференции.

Как пишет местная газета «Кыштымский рабочий», в этом году все участники конференции ждали информации о сроках рассекречивания документов, связанных с гибелью туристов. Но собравшихся огорошили известием о том, что гриф «секретно» продлен еще на 30 лет. Значит, исследователи по-прежнему будут теряться в догадках и выдвигать все новые и новые предположения.

На конференции Николай Тарасов приобрел уникальное издание, в которое вошли материалы прекращенного уголовного дела по факту гибели группы Дятлова. Врач убежден, что эта книга поможет ему приблизиться к разгадке. Он уже обратил внимание на то, что у погибших была расширенная венозная сеть на руках, и намерен исследовать эту тему.