Кыштымский врач выдвинул свою версию гибели группы Дятлова
Заведующий травматологическим отделением городской больницы Кыштыма (Челябинская область) Николай Тарасов выдвинул свою версию гибели группы Дятлова (1959 год, Северный Урал) – по мнению медика, туристы погибли из-за газообразного вещества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Врач из Кыштыма «заболел» темой дятловцев около семи лет назад, досконально изучив все имеющиеся в свободном доступе материалы. Более того, он выдвинул собственную версию. Она заключается в том, что участники похода были отравлены газообразными веществами, возможно, вышедшими на поверхность из трещин в горных породах. На днях врач побывал в Екатеринбурге на профильной конференции.
Как пишет местная газета «Кыштымский рабочий», в этом году все участники конференции ждали информации о сроках рассекречивания документов, связанных с гибелью туристов. Но собравшихся огорошили известием о том, что гриф «секретно» продлен еще на 30 лет. Значит, исследователи по-прежнему будут теряться в догадках и выдвигать все новые и новые предположения.
На конференции Николай Тарасов приобрел уникальное издание, в которое вошли материалы прекращенного уголовного дела по факту гибели группы Дятлова. Врач убежден, что эта книга поможет ему приблизиться к разгадке. Он уже обратил внимание на то, что у погибших была расширенная венозная сеть на руках, и намерен исследовать эту тему.