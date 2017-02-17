Пт, 17.02.2017, 16:59 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 17 февраля 2017 года, 15:31

Кыштымский врач выдвинул свою версию гибели группы Дятлова


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Заведующий травматологическим отделением городской больницы Кыштыма (Челябинская область) Николай Тарасов выдвинул свою версию гибели группы Дятлова (1959 год, Северный Урал) – по мнению медика, туристы погибли из-за газообразного вещества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Врач из Кыштыма «заболел» темой дятловцев около семи лет назад, досконально изучив все имеющиеся в свободном доступе материалы. Более того, он выдвинул собственную версию. Она заключается в том, что участники похода были отравлены газообразными веществами, возможно, вышедшими на поверхность из трещин в горных породах. На днях врач побывал в Екатеринбурге на профильной конференции.

Как пишет местная газета «Кыштымский рабочий», в этом году все участники конференции ждали информации о сроках рассекречивания документов, связанных с гибелью туристов. Но собравшихся огорошили известием о том, что гриф «секретно» продлен еще на 30 лет. Значит, исследователи по-прежнему будут теряться в догадках и выдвигать все новые и новые предположения.

На конференции Николай Тарасов приобрел уникальное издание, в которое вошли материалы прекращенного уголовного дела по факту гибели группы Дятлова. Врач убежден, что эта книга поможет ему приблизиться к разгадке. Он уже обратил внимание на то, что у погибших была расширенная венозная сеть на руках, и намерен исследовать эту тему.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: туризм, группа дятлова, новости екатеринбурга, новости кыштыма
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 541
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:51
«Мужиков выкинул»: осужден челябинец, убивший 2 котов жены в Парковом-2
сегодня, 16:22
ВНИМАНИЕ. Загрязнение приземного слоя атмосферы ждет жителей 4 южноуральских городов
сегодня, 16:00
ВАЖНО. В Челябинске разрабатывают единый проездной билет
сегодня, 15:21
18+ В Челябинске завершено расследование дела серийного педофила с ЧТЗ
сегодня, 15:03
На Южном Урале прокуроры проверят уборку территорий от снежных заносов и наледи
сегодня, 14:30
Челябинцы увидели в деле бойцов боксерского Гала-шоу
сегодня, 14:17
Полиция составила фоторобот нападавшего на женщин с ножом в Челябинске
сегодня, 13:59
«С нами будет стоять долго!»: Челябинское УФАС нашло неэтичную рекламу в Миассе
сегодня, 13:51
Челябинка сделала ложный донос, чтобы избавиться от шумного квартиранта
сегодня, 12:51
За нацистскую символику в соцсети наказан житель Еманжелинска
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость