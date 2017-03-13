Квинтет вымогателей, терроризировавший службы такси, осужден на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский облсуд вынес приговор пятерым членам банды из Южноуральска – в 2014 году ОПГ настойчиво предлагала свое покровительство владельцам диспетчерских служб такси и водителям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В суде установлено, что создал и возглавил банду неоднократно судимый Евгений Петерс. В нее вошли Эдуард Сабитов, Петр Михайлов, Руслан Хафизов и Николай Фофанов. На вооружении у них было два травматических пистолета и бесствольный пистолет самообороны. В разном составе в период с апреля по ноябрь 2014 года бандиты совершили ряд преступлений на территории Южноуральска и Увельского района, сообщает прокуратура.

Так, в апреле 2014 года трое участников банды под угрозами повреждения имущества требовали от хозяина диспетчерской службы такси Южноуральска систематической еженедельной передачи Петерсу денежных средств.

В августе члены группы похитили и убили свидетеля, не желавшего менять свои показания по делу о разбойном нападении, совершенном Сабитовым. В бессознательном состоянии потерпевший был вывезен в безлюдное место, где был расстрелян из травматических пистолетов, избит и скинут в реку Увелка.

В тот же период участники банды расстреляли из травматики своего конкурента, «крышевавшего» таксистов, а в октябре Сабитов и Михайлов прицельно стреляли по двум сотрудникам ППС при исполнении, причинив последним телесные повреждения.

В ноябре 2014 года банда прекратила свое существование в связи с задержанием ее активных членов сотрудниками правоохранительных органов.

В Следственном комитете уточнили, что со стороны Петерса и других участников ОПГ оказывалось активное противодействие следствию, в том числе совершались действия, направленные на оказание давления на свидетелей, в отношении двоих из которых и членов их семей применены меры государственной защиты.

В понедельник, 13 марта, Петерс, Сабитов, Михайлов, Хафизов и Фофановв зависимости от роли и степени участия признаны виновными в создании банды и участии в ней), вымогательстве, совершенном организованной группой, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном ОПГ, а также убийства, похищении человека, применении насилия в отношении представителя власти и укрывательстве преступлений.

По совокупности преступлений суд назначил Петерсу наказание в виде 15 лет колонии особого режима со штрафом 1 млн рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Сабитову и Михайлову назначено 20 лет и 17 лет «строгача» соответственно со штрафом по 700 тыс. рублей с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Хафизову и Фофанову – 8,5 и 10 лет колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Кроме того, судом удовлетворен иск матери погибшего о компенсации морального вреда, с подсудимых взыскано 3 млн рублей.