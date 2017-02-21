Крупный бойцовский турнир пройдет в Челябинске в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске до конца 2017 года состоится крупный бойцовский турнир – компания RCC Boxing Promotions после масштабного Гала-шоу решила организовать еще один турнир, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на исполнительного директора компании Алексея Титова.

Напомним, в Челябинске 18 февраля состоялось Гала-шоу, посвященное Дню защитника Отечества, с участием профессиональных боксеров, бойцов муай тай и ММА. Главным событием вечера стало противостояние «Уральского Халка» Ивана Штыркова и американца Родни Уоллеса.

«Мы увидели 11 интересных боев, пять чемпионских поединков по профессиональному боксу. Думаю, зрителям понравилось. Мы пытаемся поднимать именно наших – уральских – бойцов, организовывать, в том числе, титульные поединки. Вообще, Урал – это кузница чемпионов. Здесь самые сильные и могучие люди с настоящим чемпионским характером – 100% планируем и дальше проводить подобные турниры в Челябинске. В 2017 году точно будет как минимум еще один турнир. Сейчас все расписано до июля, но в апреле-мае мы, думаю, будем понимать, когда снова окажемся здесь, в Челябинске», – сказал Алексей Титов.

Еще одним заметным поединком турнира было противостояние тайского боксера из Челябинска Хаяла Джаниева и Казбека Сагындыкова из Казахстана. Южноуралец превосходил соперника по всем показателям и ожидаемо победил. Как отметил тренер Джаниева после боя, его подопечный фактически пожалел противника и не стал сильно травмировать.

Ключевой поединок вечера между екатеринбуржцем Иваном Штырковым и американцем Родни Уоллесом прошел по правилам ММА в весе свыше 93 кг. По итогам трех раундов россиянин действовал активнее и завоевал победу.

Организатор Гала-шоу – промоутерская компания RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Русской медной компании и компании «Ариант».