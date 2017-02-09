ВНИМАНИЕ. Коркинский район отменил уроки для первоклассников, Кыштым – для всего младшего звена

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Коркинском районе отменены уроки для самых маленьких школьников – на улице минус 26 и северный ветер 4 метра в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с низкими температурами 9 февраля занятия для обучающихся 1 классов первой смены отменяются», – говорится в сообщении управления образования муниципалитета.

По данным ЕДДС Кыштыма, в 06.30 средняя температура воздуха по городу составляла минус 25 градусов. Отменены занятия первой смены с 1 по 4 класс включительно.

В Челябинске в четверг отменены занятия для школьников 1-7 классов обеих смен.