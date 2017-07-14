Коммунальщиков Усть-Катава накажут за ущерб в 16,5 млн энергоснабжающей компании

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управляющая компания Усть-Катава (Челябинская область) нанесла ПАО «Челябэнергосбыт» ущерб в размере 16,5 млн рублей – коммунальщики отказывались перечислять средства за потребленные энергоресурсы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что руководство ООО «СтокСервис» решило не перечислять 16,5 млн рублей ПАО «Челябэнергосбыт» за энергоресурсы, поставленные для обеспечения водоснабжения Усть-Катава. Для начисления и сбора платы за коммунальные услуги ООО «СтокСервис» в декабре 2014 года заключило агентский договор с ООО «Городской очистной комплекс», согласно которому последнее принимало платежи в пользу ООО «СтокСервис», которому перечисляло деньги потребителей за вычетом вознаграждения. При этом часть денег, предназначенных для оплаты ресурсоснабжающей организации, аккумулировалась на специальном счете ООО «Городской очистной комплекс» и не перечислялась по целевому назначению.

В результате с сентября 2015 по май 2017 действиями ООО «СтокСервис», директор которого одновременно являлся руководителем ООО «Городской очистной комплекс», причинен материальный ущерб ПАО «Челябэнергосбыт» на общую сумму около 16,5 млн рублей.

Кроме того, установлено, что директор ООО «СтокСервис» злостно уклонялся от исполнения решений Арбитражного суда Челябинской области о взыскании задолженности по договорам энергоснабжения в пользу ПАО «Челябэнергосбыт» в размере почти 14 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере). В территориальном отделе судебных приставов за злостное неисполнение судебного решения в отношении директора ООО «СтокСервис» возбуждено уголовное дело по статье 315 УК РФ. Позже дела соединены в одно производство.