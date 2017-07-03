Коммунальщики Розы могут быть причастны к хищению более 30 млн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Муниципальное предприятие и коммерческие организании сферы ЖКХ поселка Роза (Коркинский район, Челябинская область) могут быть причастны к хищению более 30 млн рублей, полученных за оплату услуг по водоснабжению и водоотведению, а также за электроэнергию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В настоящий момент полицией установлено, что денежные средства, полученные от собственников, умышленно не перечислялись ресурсоснабжающим организациям с целью их присвоения и использования в собственных интересах. Оперативниками изъяты документы, ведутся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия», – сообщили в районной управе.

Там уточнили, что за МУП «Водоканал Роза» числится задолженность в сумме 18,3 млн рублей за электроэнергию, а ранее действовавшая в поселке водоснабжающая организация ООО «Фаворит», которая была обанкрочена, осталась должна энергетикам почти 12,5 млн рублей.

«Проверят силовики не только руководителей администрации Розинского городского поселения, но и глав коммерческих организаций сферы ЖКХ, которые могут быть причастны к хищению в крупном размере средств, полученных за оплату жилищно-коммунальных услуг – водоснабжения и водоотведения», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области проводится проверка в отношении должностных лиц администрации поселка и ряда руководителей коммерческих организаций ЖКХ, возможно причастных к хищению в крупном размере денежных средств, полученных от собственников помещений за оплату жилищно-коммунальных услуг (водоснабжения и водоотведения).