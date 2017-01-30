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Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 14:08

«Коммунальный спецназ» спасет челябинцев от некачественного капремонта


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области стартует проект по контролю за качеством капитальных ремонтов – политики и журналисты выявят нарушения и обеспечат диалог жителей и власти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Теперь жильцы могут вызвать себе на помощь спецкоманду во главе с депутатом Госдумы РФ Владимиром Бурматовым, которая состоит из коммунального омбудсмена, журналистов и сторонников партии «Единая Россия».

«Коммунальный спецназ» поможет разобраться в проблеме, выявить все нарушения при капремонте, вывести жильцов на диалог с подрядной организацией, управляющей компанией и регоператором капремонта, привлечь надзорные органы, а также обеспечить контроль за решением проблем жильцов.

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Теги: челябинская область, капремонт, новости челябинска
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