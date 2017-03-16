«Кислотный» ревнивец выплатит пострадавшей челябинке 1 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд отправил в колонию уроженцев Узбекистана, сжегших кислотой лица челябинки и ее сына, – ревнивец Игорь Самбулов, организовавший нападения, выплатит жертвам 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 16 марта, Металлургический райсуд вынес приговор в отношении 45-летнего Игоря Самбулова и его сообщников, устроивших кислотные атаки на семью челябинки. Злоумышленникам предстоит загладить моральный вред, причиненный женщине и ее сыну, и отсидеть в колониях. Суд признал их виновными в причинении тяжкого и легкого вреда здоровью потерпевших.

«Игорю Самбулову назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Также с него взыскан 1 млн рублей морального ущерба. Его сообщники приговорены к 2 и 8 годам лишения свободы в зависимости от степени участия. В общей сложности им нужно будет выплатить 100 тыс. рублей в пользу потерпевшей стороны. Гособвинитель просил назначить злоумышленникам более строгое наказание, так что не исключено, что приговор будет обжаловаться. Решение не вступило в законную силу», – рассказала консультант Металлургического райсуда Наталья Белозер.

Напомним, преступления были совершены на почве ревности. Самбулов решил жестоко отомстить женщине, которая с ним рассталась. Злоумышленник раздобыл бутылку кислоты и нашел сообщника с пневматическим пистолетом. Когда горожанка возвращалась домой с дочерью, налетчики подкараулили ее в подъезде. Самбулов плеснул ей в лицо кислотой, а его приятель выстрелил женщине в ногу.

Пока пострадавшая находилась на лечении, ревнивец позвонил домой ее сыну и поинтересовался здоровьем матери. Парень не сдержался и высказал Самбулову все, что он о нем думает. Тогда мужчина решил наказать и его. Пообещав двум землякам деньги и помощь в получении гражданства, мужчина организовал нападение на молодого человека. Когда тот с девушкой возвращался домой, двое мигрантов повалили его на землю и, удерживая, вылили оставшуюся кислоту на лицо. Парень, как и его мать, получил серьезные ожоги.

На последнем слове Самбулов заявил, что не знал, как кислота действует на кожу человека, а также рассказал, почему у него с потерпевшей возникали конфликты.

Ольга Плеханова