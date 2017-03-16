Чт, 16.03.2017, 15:25 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 14:41

«Кислотный» ревнивец выплатит пострадавшей челябинке 1 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд отправил в колонию уроженцев Узбекистана, сжегших кислотой лица челябинки и ее сына, – ревнивец Игорь Самбулов, организовавший нападения, выплатит жертвам 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 16 марта, Металлургический райсуд вынес приговор в отношении 45-летнего Игоря Самбулова и его сообщников, устроивших кислотные атаки на семью челябинки. Злоумышленникам предстоит загладить моральный вред, причиненный женщине и ее сыну, и отсидеть в колониях. Суд признал их виновными в причинении тяжкого и легкого вреда здоровью потерпевших.

«Игорю Самбулову назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Также с него взыскан 1 млн рублей морального ущерба. Его сообщники приговорены к 2 и 8 годам лишения свободы в зависимости от степени участия. В общей сложности им нужно будет выплатить 100 тыс. рублей в пользу потерпевшей стороны. Гособвинитель просил назначить злоумышленникам более строгое наказание, так что не исключено, что приговор будет обжаловаться. Решение не вступило в законную силу», – рассказала консультант Металлургического райсуда Наталья Белозер.

Напомним, преступления были совершены на почве ревности. Самбулов решил жестоко отомстить женщине, которая с ним рассталась. Злоумышленник раздобыл бутылку кислоты и нашел сообщника с пневматическим пистолетом. Когда горожанка возвращалась домой с дочерью, налетчики подкараулили ее в подъезде. Самбулов плеснул ей в лицо кислотой, а его приятель выстрелил женщине в ногу.

Пока пострадавшая находилась на лечении, ревнивец позвонил домой ее сыну и поинтересовался здоровьем матери. Парень не сдержался и высказал Самбулову все, что он о нем думает. Тогда мужчина решил наказать и его. Пообещав двум землякам деньги и помощь в получении гражданства, мужчина организовал нападение на молодого человека. Когда тот с девушкой возвращался домой, двое мигрантов повалили его на землю и, удерживая, вылили оставшуюся кислоту на лицо. Парень, как и его мать, получил серьезные ожоги.

На последнем слове Самбулов заявил, что не знал, как кислота действует на кожу человека, а также рассказал, почему у него с потерпевшей возникали конфликты.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: чмз, ревность, новости челябинска, суды челябинска, кислота
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 584
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:57
В ЮУрГУ стартовал окружной этап конкурса «Славим человека труда»
сегодня, 13:12
18+ «Он должен быть в раю»: женщину, зарезавшую 6-летнего сына под Пластом, отправили в психбольницу
сегодня, 13:05
Прокуратура требует 5 млн с жителя Брединского района, устроившего лесной пожар
сегодня, 12:28
Ежи Федот и Фекла пообещали южноуральцам теплое лето
сегодня, 11:34
ВНИМАНИЕ. В Чебаркуле объявлены в розыск 2 лжесотрудницы Пенсионного фонда
сегодня, 11:03
В центре Челябинска закрыли казино
сегодня, 10:42
Челябинец, во сне отпиливший руку собутыльнику, получил условный срок
сегодня, 09:59
Осуждены грабители, связавшие пенсионерку в Октябрьском районе
вчера, 21:51
«Металлург» вышел в финал Восточной конференции
вчера, 20:22
Полиция: Мать плачущего ребенка на ЧМЗ была в квартире, но крепко спала
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость