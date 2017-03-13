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Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 16:08

Уроженцы Узбекистана, сжегшие кислотой лицо челябинке, выступили с последним словом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Кислотный» ревнивец Игорь Самбулов и его сообщники выступили в суде с последним словом – злоумышленники сжегшие лица челябинке и ее сыну, озвучили любопытную отговорку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 13 марта, уроженцы Узбекистана, устроившие кислотную атаку на семью 44-летней челябинки, объяснили свои действия суду. По их версии, никто из сообщников не знал о последствиях применения химической жидкости.

Ранее сообщалось, что 45-летний Игорь Самбулов решил жестоко отомстить женщине, которая с ним рассталась. Злоумышленник раздобыл бутылку кислоты и нашел сообщника с пневматическим пистолетом. Когда горожанка возвращалась домой с дочерью, налетчики подкараулили ее в подъезде. Самбулов плеснул ей в лицо кислотой, а его приятель выстрелил женщине в ногу.

Пока пострадавшая находилась на лечении, ревнивец позвонил домой ее сыну и поинтересовался здоровьем матери. Парень не сдержался и высказал Самбулову все, что он о нем думает. Тогда мужчина решил наказать и его. Пообещав двум землякам деньги и помощь в получении гражданства, мужчина организовал нападение на молодого человека. Когда тот с девушкой возвращался домой, двое мигрантов повалили его на землю и, удерживая, вылили оставшуюся кислоту на лицо.

«На суде Самбулов заявил, что мыл на работе валы кислотой и не подозревал, как она может подействовать на кожу человека. С его слов, если бы он увидел потерпевшую после первого нападения, то не стал бы применять аналогичных действий к ее сыну. Кроме того, обвиняемый пояснил, что конфликты с бывшей сожительницей у него возникали, так как та не готовила еду, пока он работал. Самбулов отрицал, что поднимал на потерпевшую руку, и выразил раскаяние в случившемся. Один из подельников дал слово, что заплатит потерпевшим, если суд удовлетворит исковые требования, и попросил прощения», – рассказала консультант Металлургического райсуда Наталья Белозер.

Напомним, ревнивцу предъявлено обвинение по двум эпизодам части 3 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц), а также части 2 статьи 115 УКР РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Одному из его сообщников вменили аналогичный состав, а второму – по одному эпизоду тех же статей.

Ольга Плеханова

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Теги: ревность, новости челябинска, кислота
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