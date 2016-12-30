Известный путешественник откроет трассу для хафпайпа в «Солнечной долине»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 3 января, в 13.00 на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится открытие трассы для хафпайпа – в праздничном мероприятии примет участие известный российский путешественник, писатель, художник Федор Конюхов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Новый год Федор Конюхов встречает в клубе-отеле «Золотой пляж», в остальное время с семьей он приезжает на «Солнечную долину», где его сын Николай обучается катанию на лыжах. По приятному стечению обстоятельств путешественник станет главным героем открытия трассы для хафпайпа.

«Такое событие очень интересно посетить. Кроме того, наверняка соберутся настоящие профессионалы горнолыжного спорта, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Я люблю такие зрелищные мероприятия», – комментирует Конюхов.

На открытие трассы также приедет сборная команда Санкт-Петербурга по хафпайпу. Они проведут показательные заезды для зрителей. Организаторы обещают: все желающие райдеры смогут принять участие в контесте от Bananboardshop.

Еще одно событие, которое стоит посетить на «Солнечной долине» 3 января, открытие парка снежных фигур. Отдыхающие увидят мамонтов в натуральную величину – размер фигур будет достигать пяти метров. Здесь же разместится экспозиция известного резчика по дереву Александра Шестакова.