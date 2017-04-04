ВАЖНО. Изменения в ПДД усложнили жизнь водителям-новичкам, но упростили получение прав

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 4 апреля 2017 года, вступили в силу изменения, касающиеся правил дорожного движения РФ и получения водительских удостоверений, – получить права будет проще, но требования к новичкам ужесточены, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции РФ.

Так, начинающий водитель не имеет права буксировать другие транспортные средства; новичкам, управляющим мопедами или мотоциклами запрещено перевозить пассажиров, пока они не «наработают» двухлетний стаж. Кроме того, введен запрет на эксплуатацию транспортных средств без следующих знаков – «Начинающий водитель», «Шипы», «Перевозка детей», «Глухой водитель» и другие. Наказание за нарушение – предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

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«Нововведения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей, а также тяжести последствий от возможных ДТП», – говорится в сообщении ГИБДД России.

Также внесены изменения, обеспечивающие возможность приема документов и выдачи российских национальных водительских удостоверений при их замене, утрате (хищении) и выдачи международных водительских удостоверений в многофункциональных центрах. Кроме Госавтоинспекции, граждане могут подать заявление и получить поступившие из ГИБДД права в многофункциональном центре.

Кроме того, уточнен вопрос о замене российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. Теперь при представлении действующего медицинского заключения по собственной инициативе можно получить новые права сроком действия на десять лет.