ВНИМАНИЕ. Начинающих водителей обязали устанавливать опознавательный знак

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке замены и выдачи водительских удостоверений, а также о введении ограничений в отношении начинающих водителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Полномочиями по приему документов о выдаче поступивших из подразделений Госавтоинспекции российских национальных водительских удостоверений взамен ранее выданных, выдаче международных водительских удостоверений наделены многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг», – говорится в пояснительной записке.

Также внесены изменения, уточняющие вопросы замены прав до истечения срока его действия. «В настоящее время в случае замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия первоначально установленный срок не подлежит изменению. Учитывая, что многие граждане обращаются по вопросу замены удостоверения до истечения срока его действия, проектом постановления предусмотрено положение, предусматривающее возможность при условии предоставления медицинского заключения получать новый документ сроком на 10 лет», – сообщается на сайте кабмина.

Кроме того, уточнена процедура обмена иностранного национального водительского удостоверения на аналогичное российское.

Другим постановлением введены ограничения в отношении водителей со стажем менее двух лет, которые касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств, перевозки пассажиров на мототранспортных средствах и управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

«В случае отсутствия на транспортных средствах, управляемых водителями со стажем вождения менее двух лет, обязательного опознавательного знака "Начинающий водитель" предусматривается запрет эксплуатации таких ТС, позволяющий реализовать механизм административной ответственности за это нарушение», – говорится в сообщении.

Принятые решения направлены на уменьшение финансовых и временных издержек граждан при обращении за госуслугами, снижению коррупционных рисков и уровня аварийности с участием начинающих водителей.