18+ Из Казахстана привезли убийцу, поджегшего 2 человек в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Копейск (Челябинская область) доставили 31-летнего обвиняемого в двойном убийстве – мужчина около полугода скрывался на территории Казахстана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено еще 23 августа 2016 года в квартире одного из домов по улице Театральная копейского поселка Потанино. В ходе пьяной ссоры один из участников вечеринки напал с ножом на двух собутыльников. Причинив мужчинам смертельные ранения, злоумышленник поджег вещи в квартире и скрылся. Трупы обнаружили пожарные, приехавшие тушить возгорание.

«В ходе проведенных совместно с органами внутренних дел мероприятий удалось установить лицо, совершившее преступление. Им оказался 31-летний житель Кунашакского района. Когда местонахождение подозреваемого было установлено, он был задержан на территории сопредельного государства и доставлен на территорию Российской Федерации», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Он арестован. Со слов соседей, погибшие вели аморальный образ жизни и постоянно приводили в квартиру себе подобных гостей.

Ольга Плеханова

