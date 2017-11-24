Итоги матчей КХЛ на Южном Урале 24 ноября

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Игровой день КХЛ на Южном Урале завершился победой «Трактора» над московским «Спартаком» и проигрышем «Магнитки» нижегородскому «Торпедо», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, подопечные Анвара Гатиятулина прервали шестиматчевую беспроигрышную серию «красно-белых», выиграв в Челябинске 2:0. Голы на счету Александра Шарова (17:21, 5х4) и Максима Якуцени (37:40).

Значительно менее удачно выступили «сталевары», не сумевшие взять реванш у нижегородцев за поражение 20 ноября (2:1 ОТ). Игра в Магнитогорске вновь завершилась со счетом 1:2. У гостей отличились Иван Захарчук (35:09) и владимир Галузин (43:52). «Гол престижа» у хозяев забил Мэтт Эллисон (59:54, 6х5).