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Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 21:56

Итоги матчей КХЛ на Южном Урале 24 ноября


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Игровой день КХЛ на Южном Урале завершился победой «Трактора» над московским «Спартаком» и проигрышем «Магнитки» нижегородскому «Торпедо», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, подопечные Анвара Гатиятулина прервали шестиматчевую беспроигрышную серию «красно-белых», выиграв в Челябинске 2:0. Голы на счету Александра Шарова (17:21, 5х4) и Максима Якуцени (37:40).

Значительно менее удачно выступили «сталевары», не сумевшие взять реванш у нижегородцев за поражение 20 ноября (2:1 ОТ). Игра в Магнитогорске вновь завершилась со счетом 1:2. У гостей отличились Иван Захарчук (35:09) и владимир Галузин (43:52). «Гол престижа» у хозяев забил Мэтт Эллисон (59:54, 6х5).

 

 

Теги: хк трактор, хк металлург, кхл, хк спартак, хоккей, хк торпедо
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