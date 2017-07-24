Исполком AIBA назовет город, где пройдет ЧМ по боксу в 2019 году. Среди претендентов – Челябинск и Сочи

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Исполнительный комитет AIBA (Международная ассоциация бокса) в ближайшие дни назовет страну и город, в котором в 2019 году пройдет чемпионат мира по боксу, – в числе претендентов Сочи, Челябинск и Москва, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, Федерация бокса России подала заявку на проведение чемпионата мира 2019 года среди мужчин.

«Мы рассчитываем на поддержку Международной ассоциации бокса и Европейской конфедерации бокса в выборах страны-организатора чемпионата мира в 2019 году. Мы готовы, подали заявку. Предлагаем Челябинск и Сочи, но соревнования такого уровня у нас могут принять и другие города», – прокомментировал заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, его слова цитирует ТАСС.

Он уточнил, что 24 и 25 июля в Москве пройдет исполком AIBA, члены которого примут решение о городе-организаторе ЧМ.

Между тем, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил сегодня, что чемпионат мира по боксу 2019 года пройдет в Москве или Сочи в случае победы заявки России на проведение турнира.