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Агентство новостей Доступ 1 15 февраля 2017 года, 16:50

И даже за зоной ru: Челябинское УФАС ополчилось против дистанционного алкоголя


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское УФАС объявило тотальную войну сайтам, которые дистанционно продают алкоголь – вопросами их блокировки, даже вне зоны ru, занимается, в том числе, прокуратура, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на замруководителя ведомства, начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Татьяну Соболевскую.

Продавать алкогольные напитки дистанционно запрещено законом РФ, напомнила Соболевская. Но все чаще таким бизнесом занимаются обычные физлица, которые не имеют лицензий и разрешения на продажу спиртных напитков. Проблема в том, что задержать таких людей очень сложно, поскольку трудно вычислить место их жительства. Зато сайты-одностраничники, где можно оставить заявку на алкоголь, блокировать получается, несмотря на длительность и затратность процесса.

«Мы решили пойти другим путем и теперь совместно с прокуратурой принимаем меры по блокировке сайтов. Процесс очень долгий. Вначале по решению суда прокуратура отправляет соответствующее требование (в Роскомнадзор. – Прим. АН "Доступ"). И только потом сайт включают в реестр запрещенных сайтов и ограничивают к нему доступ», – объяснила Соболевская.

Впрочем, южноуральцы в последнее время часто жалуются и на другие интернет-товары. Например, на сайте доставки суши и пиццы указывается одна цена, а по факту курьер требует с заказчика в разы выше.

Напомним, в Челябинской области могут запретить продажу алкоголя в определенные дни – соответствующий законопроект регионального уровня предложил разработать полицейский Главк.

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Теги: прокуратура, алкоголь, запрещенные сайты, роскомнадзор, челябинское уфас, новости челябинска, продажа алкоголя
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