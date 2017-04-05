Губернатор поручил Регоператору уговорить жильцов перевести дома на спецсчета

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Собственников многоквартирных домов в Челябинской области будут мотивировать переходить на спецсчета по капремонту – такое поручение Регоператору дал губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В частности, Дубровский полагает, что «регоператору необходимо продолжить информационно-разъяснительную работу с южноуральцами о преимуществах формирования спецсчетов на капитальный ремонт многоквартирных домов».

Между тем, по информации министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, на 1 января 2017 года 8% жилого фонда были на спецсчетах.

«До конца текущего года на спецсчетах будут аккумулироваться средства на капремонт 10% всех многоквартирных домов региона. Разъяснительная работа с собственниками и управляющими компаниями продолжается», – уточнил министр, добавив, что при позитивном решении собственников все ранее собранные деньги переведут на спецсчета только через год после оформления необходимых документов.

Всего в 2017 году, по прогнозам регионального оператора, на капремонт в Челябинской области направят более 4 млрд рублей (7 357 видов работ на 1 534 домах Челябинской области).

ВАЖНО. С 1 марта счета за капремонт будет выставлять ПАО «Челябэнергосбыт»



«В целом работ будет выполнено в 2,7 раза больше, чем в 2016 году. В том числе запланирована замена 500 лифтов и проведена подготовительная работа по замене еще 514 лифтов в следующем году. Кроме того, с этого года введено укрупнение лотов: подрядчик будет выходить на дом для выполнения сразу нескольких видов работ. Данная практика уже сейчас позволила привлечь к конкурсам в два раза больше специализированных строительных организаций», – отметил гендиректор Регоператора Вадим Борисов.

Программа капремонта реализуется в Челябинской области с 2015 года. На сегодняшний день тариф для собственников жилья составляет 7 рублей за квадратный метр. Средства собираются на спецсчета домов (1 742 дома) или в общий котел регионального оператора.

Регоператор проводит капитальный ремонт инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, лифтового оборудования, крыш, фасадов, фундамента, подвалов, приборов учета и узлов управления.