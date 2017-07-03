18+ Гость, зарезавший супружескую пару в Златоусте, предстанет перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Златоуста (Челябинская область) предстанет перед судом за двойное убийство – мужчина зарезал супружескую пару во время пьяных посиделок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в декабре 2016 года в одной из квартир дома по Кусинскому шоссе. В гостях у пары распивал спиртное 42-летний друг, который временно проживал у семьи. Сначала мужчина поссорился с хозяином жилища. А когда словесные разборки переросли в драку, схватил нож и несколько раз воткнул его в шею и грудь потерпевшему. Опасаясь, что жена приятеля бросится на его защиту, гость всадил лезвие в грудь и ей. Потерпевшие скончались на месте.

«Мужчине предъявлено окончательное обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ – "Убийство двух и более лиц". Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу», – рассказал руководитель СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Андрей Морозов.

Напомним, злоумышленник полностью признал свою вину. После совершения убийства он накрыл тела одеялом, выпил спиртного и лег спать, а утром сам явился в полицию с повинной.

Ольга Плеханова