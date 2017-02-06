Госдума намерена усилить меры против педофилов
В Госдуме стартовала подготовка комплексного законопроекта, направленного на усиление защиты детей от сексуального насилия, – новые меры против педофилов предложили депутаты и сенаторы, Генпрокуратура и Минюст, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В частности, предлагается создать информационную базу педофилов, которая помогла бы не допустить их до работы с детьми. Такая база должна быть межведомственной и общедоступной, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Еще одна необходимая мера – ввести обязательную судебно-психологическую экспертизу лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении детей, пишет «Российская газета».
Генпрокуратура, в свою очередь, настаивает на ужесточении наказания педофилов. Начальник правового управления ведомства Владимир Макаров предложил разрешить «прослушку» телефонных разговоров лиц, подозреваемых в причастности к исчезновению детей.
Напомним, сроки лишения свободы за педофилию последний раз пересматривались в 2009 году.
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