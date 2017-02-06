18+ Задержан эксгибиционист, напугавший 10-летнюю девочку в подъезде в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Извращенец задержан в Миассе (Челябинская область) за преступление против половой неприкосновенности 10-летней девочки – злоумышленник подкараулил ребенка в подъезде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полицейские и следователи нашли эксгибициониста, напугавшего 10-летнюю девочку 25 января в подъезде дома на улице Победы. Им оказался 22-летний житель Челябинска. Злоумышленник намеренно демонстрировал ребенку половые органы, тем самым совершая преступление, предусмотренное пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По данным пресс-службы СУ СКР по Челябинской области, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.